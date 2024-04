Omaggiando la sicilianità | il “Palermo show” al Teatro Politeama

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 12 aprile 2024) Mentre i preparativi fervono, la città disi appresta ad accogliere "", l'evento che celebra il 25° anniversario di Panastudio. Un appuntamento speciale che promette di essere un incrocio emozionante tra spettacolo e dialoghi, in programma per il prossimo 14 aprile alle 20,30 al. Francesco Panasci, Ceo di Panastudio e direttore artistico dell'evento, mantiene il mistero sugli dettagli, desiderando offrire una sorpresa tutta siciliana. "I miei ospiti, gli amici, le istituzioni devono essere siciliani, persone che in cinque lustri ho incontrato per motivi professionali, di spettacolo, di amicizia e di condivisione di pensiero d'impresa," afferma Panasci.Sul palco, insieme a Panasci, ci sarà il Maestro Colajanni che dirigerà la Pana Symphony Orchestra. Ma non è tutto: ...