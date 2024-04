Oggi 12 aprile fuori l’album “PASTICHE” di DE GREGORI ZALONE

In diretta i Numeri delle estrazioni del Lotto e del Superena Lotto di venerdì 12 aprile 2024 . I risultati in tempo reale, insieme al 10e Lotto e al Simbo Lotto . Pronti per le nuove estrazioni del ... (ilveggente)

MillionDay : di seguito i Numeri vincenti relativi al l’estrazione del 12 aprile 2024 , con gli altri Numeri dell’Extra MillionDay . In palio un milione di euro! Ci siamo, ecco arrivato il momento per ... (ilveggente)

The Gudfellas in concerto - Giovedì 18 aprile 2024 alle ore 19.30 e alle 21.30 si svolge al Mou (ex Garage Moulinski, via Pacinotti 4) il concerto dei The Gudfellas.mentelocale

Concorso scuola, mancano i commissari: per completare la selezione ne servono 5mila. I sindacati accusano: “Scarsa pianificazione” - Tuttoscuola ha stimato il fabbisogno di commissioni e sottocommissioni in questi termini. Per il concorso infanzia e primaria saranno necessarie 47 commissioni-madre e 129 sottocommissioni; per quello ...ilfattoquotidiano

Olbia, 84enne accusato di aver abusato di una minore per quattro anni: processo da rifare - Dopo sette anni di udienze, stop al procedimento penale. Gli atti rimandati in Procura a causa di un vizio procedurale ...lanuovasardegna