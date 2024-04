Odontoiatra abusivo a Ferrara | denunciato odontotecnico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 - Esercitava abusivamente la professione odontoiatrica arrivando anche a praticare anestesie ai pazienti. È quanto ha scoperto la Guardia di finanza diche haunche, pur non avendo mai conseguito la laurea in medicina e altro titolo abilitativo, svolgeva l'attività odontoiatrica. Il tutto è nato da un'indagine in cui è finito sotto la lente uno studio medico nel quale “si riteneva venisse svolta l'attività in assenza di un responsabile medico abilitato alla professione”, recita la nota delle Fiamme Gialle. Dalle conseguenti investigazioni, sviluppate anche mediante la raccolta di dichiarazioni dei clienti dell'ambulatorio, è emersa “la figura dell', titolare di un laboratorio all'interno dello stesso edificio, che abusivamente ...