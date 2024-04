Obiettivo salvezza Del Brutto | | Sangiustese | guai passi falsi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) È l’ora di reagire in casadopo la battuta d’arresto con l’Urbania, alle porte c’è l’importantissima sfida nella tana del Montegiorgio, una diretta concorrente alla. "Dobbiamo dare tutto – dice l’attaccante Simone Del– perché questa gara è come se si trattasse di una finale. Non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento e soprattutto non mollare fino all’ultimo. Quest’anno, visto che ci sono molte piazze importanti con obiettivi ambiziosi, il livello del campionato si è alzato di molto, ecco perché nelle ultime tre partite dobbiamo puntare a fare più punti possibile e poi faremo i conti". Il giocatore ricorda il passo falso contro l’Urbania. "Purtroppo – dice – non siamo riusciti a concretizzare al meglio le occasioni avute per portare a casa almeno un pareggio che avrebbe significato tanto per il morale".