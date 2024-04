Obiettivo integrazione Carpenteria navale Un progetto di inclusione per i minori stranieri

(Di venerdì 12 aprile 2024) Presentati ieri i primi risultati delper promuovere l’inserimento lavorativo dinon accompagnati "Integr-Azione ", promosso dalla Fondazione Asilo Mariuccia con la Fondazione Officine dell’Acqua. Sulla scia del Laboratorio di Educazione al Lavoro di Porto Valtravaglia della Fondazione Asilo Mariuccia, vuole fornire ai 30 giovani ospiti delle strutture dell’Alto Verbano gli strumenti necessari per imparare a conoscere l’arte del lavoro artigianale e le basi del mondo della, disciplina profondamente radicata nel territorio lacustre del Verbano. " L’aspetto positivo è che incarna pienamente i nostri valori fondanti – ha detto Emanuela Baio, presidente dell’Asilo Mariuccia -Integr-Azione permette ai ragazzi un percorso di crescita e d’inserimento lavorativo ...

