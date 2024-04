O J Simpson | giallo e guerra sul patrimonio “Ci doveva ancora 100 milioni di dollari”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Los Angeles, 12 aprile 2024 – Gli ultimi trent’anni della vita di O.J.sono stati fortemente legati e influenzati dall’omicidio dell’ex moglie Nicole Brown e dell’amico di lei Ronald Goldman, per cui l’attore ed ex star del football è stato scagionato nel 1995. Una vicenda che non sembra abbandonarlo neanche nella morte. Stando a quanto raccontato dal Daily Mail e dai media americani, alle famiglie delle due vittime sarebberodovuti quasi 100di. Morto O.J., stella del football e attore. Malato di cancro, stava scontando una condanna a 33 anni Perché, vista l’assoluzione? La risposta sta nel sistema giudiziario americano, che distingue in modo particolari le cause penali da quelle civili. Per le prime, un indagato è ritenuto responsabile del crimine se ...