Nuovo ritiro e due in isolamento per Covid | bollettino a L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 12 aprile 2024)deiè iniziata da quattro giorni e ilmedico segna già tre feriti fra cui une due in. Dopo Tonia Romano (che effettivamente non è mai entrata in gioco), ilriguarda Francesca Bergesio, la 19enne Miss Italia in carica, che è stata costretta a rientrare in Italia in stampelle dopo essere scivolata nel corso della prima puntata durante la prova leader. Francesca Bergesio ha provato a restare in gioco, ma il dolore alla gamba l’ha costretta a una visita medica che ha decretato per lei lo stop forzato. “Ci siamo parlate prima che tu partissi e mi dispiace moltissimo, ma questo non è undove tu ti sei sentita debole e hai deciso di mollare. Davanti a questioni di salute, ...