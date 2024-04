Nuovo murale all’ospedale di Campostaggia | protagoniste le mani della sanità

(Di venerdì 12 aprile 2024) Siena, 12 aprile 2024 – Tanteenormi rivolte verso gli altri. È questa l’immagine che caratterizza “I grandi gesti”, ilposto nell’ingresso principale dell’ospedale diinaugurato oggi. L’opera dell’artista siciliano Ligama nasce nell’ambito del progetto “Arte che cura”, realizzato in collaborazione con il Lions Club “Valdelsa” e da questo finanziato. Ildi 87 metri quadri circa è un racconto orizzontale dal significato semplice e immediato. Lecompiono traiettorie utili, competenti, solidali, perfino eroiche, che sanno di dedizione e partecipazione costante e continua. Sono ledi chi lavora in. Si tratta, perciò, di un omaggio ai protagonistisalvaguardia ...

