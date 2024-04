Nuova sede per la Cia | Più servizi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) GUALDO TADINO – Un nuovo punto di riferimento per gli imprenditori agricoli e per il cittadino. È stata inaugurata giovedì 11 aprile ladi Cia a Gualdo Tadino, in via Flaminia 189/200. "Esprimo grande soddisfazione per aver scelto un ufficio situato in una zona ben visibile dalla Flaminia – ha detto Stefano Facchini, segretario Cia Alto Chiascio – Uno spazio facilmente accessibile e dotato di ampi spazi di parcheggio per facilitare la fruizione deidi Cia da parte di associati e non solo. Prosegue il lavoro di radicamento della nostra organizzazione in Umbria con lo scopo di creare un punto di riferimento importante e sviluppare il dialogo, il confronto e l’assistenza. Mi auguro che questo serva anche come volano di sviluppo affinché sempre più utenti possano godere dei nostriprofessionali ...