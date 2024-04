Nuoto Ragaini e i talenti della Team Marche protagonisti al ‘criteria’ di Riccione

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 12 aprile 2024) Campionati italiani giovanili diche si sono disputati nei giorni scorsi a: 2 ori ed 1 argento per il talento di Castelplanio. Soddisfatti gli allenatori Cavalletti e Mancini JESI, 12 aprile 2024 – Si sono dispuati nei giorni scorsi ai campionati italiani giovanili die laera presente con 4 atleti –Alessandro, D’onghia Nicholas, Tarroni Dimitri e Sbacco Luca. I primi tre allenati da Andrea Cavalletti mentre Sbacco è allenato da Marco Mancini. Tutti hanno fornito ottime prestazioni e ottenuti altrettanto eccellenti risultati cronometrici. Fai clic qui per vedere lo slideshow. Alessandro, che rappresenterà l’Italia in vasca alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 ha ...