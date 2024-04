Nucleare | missione 2030

(Di venerdì 12 aprile 2024) Le «rinnovabili» non sono sufficienti a garantire futuro dell’Italia. Ecco che l’opzione dell’atomo diventa percorribile anche nel solo Paese europeo che finora l’ha esclusa. La disponibilità dei mini-reattori si può ipotizzare entro il decennio. Si susseguono convegni sul tema, la maggioranza compatta più settori sparsi dell’opposizione rema nella stessa direzione, l’emergenza bollette conseguenza della guerra in Ucraina ha fatto emergere la necessità collettiva di rafforzare il mix energetico ed evitare le dipendenze, e un sindacato, l’Ugl, ha fatto di recente una sorta di mea culpa ponendo l’argomento, prima tabù, al centro del suo programma. Ecco, se vogliamo, al di là delle iniziative legislative che pur ci sono, la vera novità degli ultimi anni è data dal clima diverso che si respira nel Paese rispetto al. Fino a non molti mesi fa al solo parlarne i ...

Xi manda in Nord Corea il suo numero tre per non lasciare Kim Jong-un all’abbraccio di Putin - Il viaggio a Pyongyang segnala la preoccupazione del leader cinese per il grande avvicinamento tra il regime e la Russia, a cui il Maresciallo ha venduto tre milioni di proiettili d’artiglieria ...corriere

Il direttore Iaea: attaccare la centrale Nucleare di Zaporizhzhya significa mettere in pericolo la sicurezza Nucleare - Nel suo discorso introduttivo al Board of Governors dell’International atomic energy agency (Iaea), il direttore dell’agenzia atomica dell’Onu Rafael Il direttore Iaea: attaccare la centrale Nucleare ...greenreport

Nucleare in Italia, la Piattaforma nazionale prepara la strategia sull’atomo - In realtà il governo ha già iniziato a stanziare risorse per il Nucleare in Italia. All’atomo sono stati destinati lo scorso novembre 135 mln euro, il 25% del totale disponibile sotto il capitolo ...rinnovabili