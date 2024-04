Nuance Audio | gli occhiali per sentire meglio | «Così eliminiamo lo stigma degli apparecchi acustici tradizionali» – Il video

(Di venerdì 12 aprile 2024) Più di quarant’anni fa, Luxottica è stata la prima azienda al mondo in grado di trasformare glida semplice dispositivo medico a vero e proprio oggetto di stile. Oggi, l’azienda guidata da Francesco Milleri punta a compiere lo stesso salto di qualità in un altro campo, quello. La seconda tappa del viaggio di Open, in collaborazione con EssilorLuxottica, ha per oggetto, gli «per». A prima vista, si tratta di un normale paio di. La novità, invece, si trova dentro le due stanghette, che nascondono una tecnologia in grado di eliminare una volta per tutte losociale. ...

Essilux presenterà Nuance Audio ai componenti del Congresso Usa - Gli Stati Uniti saranno il primo mercato dove i Nuance Audio verranno lanciati, nella seconda metà di quest'anno. In Europa il quadro normativo è più ...nordesteconomia.gelocal

Justice Department asks GOP to ‘avoid conflict’ following Garland contempt threat - The Justice Department urged House Republicans to “avoid conflict” in a brewing battle after they threatened the possibility of contempt proceedings in their efforts to gain information on special ...koin

Nuance Audio, ecco come funzionano gli occhiali “per sentirci meglio”. PROVA IN ANTEPRIMA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuance Audio, ecco come funzionano gli occhiali “per sentirci meglio”. PROVA IN ANTEPRIMA ...tg24.sky