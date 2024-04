Notte di mezza estate | la recensione | un affollato dramma familiare

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 12 aprile 2024) La serie:di, 2024. Creata da: Per-Olav Sørensen. Cast: Pernilla August, Dennis Storhøi, Amalia Holm, Linn Skåber. Genere:tico. Durata: 30 minuti circa/5 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Carina riunisce l’intera famiglia per i tradizionali festeggiamenti del Midsummer in Svezia, ma la felice occasione prende una piega inaspettata quando iniziano a venire alla luce segreti nascosti da tempo. A chi è consigliato? A chi è alla ricerca di unrassicurante, senza grossi colpi di scena. Da un’idea di Per-Olav Sørensen, la serie tv norvegesedici porta in mezzo alle atmosfere calde e avvolgenti dei festeggiamenti del Midsummer, in compagnia ...