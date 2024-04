“Non ve ne andate | eh” Allarme naufraghi all’Isola dei Famosi | l’appello di Vladimir Luxuria

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) Momento già complicato per l’Isola dei, conalle prese con problemi inaspettati. Nonostante siamo solamente alla seconda puntata del programma, si è già registrato un record e non parliamo di qualcosa di positivo. La conduttrice si era soffermata su questo proprio al suo esordio, ma subito dopo la realtà dei fatti è stata differente.dei, che indubbiamente è uno dei reality più difficili che mette alla prova la resistenza dei concorrenti,sta già facendo i conti con dei problemi considerevoli. Alcunisono stati costretti a prendere delle drastiche decisioni, anche perché non c’era alcuna possibilità che potessero agire in modo diverso. Leggi anche: “Tesoro mio, ascoltami bene”. ...