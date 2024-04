Non prendiamo lezioni | la Malpezzi avverte il grillino | caos in studio | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Noi nasciamo nel 2013 in maniera molto rigorosa su questo, noi l'intransigenza l'abbiamo sempre mantenuta e sempre la manterremo": Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle lo ha detto nellodi David Parenzo a L'Aria che tira su La7, in riferimento alle inchieste che hanno scosso il Pd in Puglia e che hanno spinto il leader pentastellato Giuseppe Conte a ritirare gli assessori dalla giunta di Michele Emiliano. "Attualmente - ha proseguito Silvestri - l'86% delle truffe rilevate dalla procura europea sul Pnrr ril'Italia. Ora, davanti a tutti gli arresti che ci sono, a quello che sta succedendo in Europa sul Pnrr, a come il governo sta gestendo male i presidi anticorruzione, vogliamo mantenere un'asticella alta e un'intransigenza di fondo sul tema della corruzione? Noi stiamo dando un supporto al Pd".qui lo ...