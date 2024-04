Non perdiamoci i ricordi digitali

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ormai quasi tutto ciò che riguarda la «registrazione» dell’attività umana (dalle fotografie a ogni genere di documento) avviene su file virtuali. E impegna, su server sparsi nel mondo, una quantità di byte inimmaginabile. Ma è una memoria a rischio di sparizione. Come è già successo. In Blade Runner 2049, film che ha riproposto in diversa chiave narrativa il celebre Blade Runner di Ridley Scott di 42 anni fa, il mondo viene sconvolto da un disastro apocalittico che cancella ogni dato digitale. L’umanità viene così privata della sua memoria collettiva eartificiali devono essere impiantati nella mente di replicanti, copie artificiali di esseri umani. La fantascienza ha in questo modo previsto uno scenario da tutti temuto, e forse persino possibile: ora che la memoria di ciascuno di noi, per esempio fotografie, post, messaggi e altri...