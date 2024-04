Non parla del manager perché | Ferragni | l' ipotesi di Manfuso ribalta tutto

(Di venerdì 12 aprile 2024) L'Antitrust sta indagando sulle uova di Pasqua di Dolci Preziosi brandizzate da Chiara, ipotizzando una pratica simile a quella del caso del pandoro Balocco. Lo ha dichiarato il presidente Roberto Rustichelli, intervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta. "Abbiamo ricevuto tre segnalazioni che evidenziavano delle criticità, abbiamo avviato il caso a gennaio con delle ispezioni della Guardia di Finanza e l'per cui si procede è la medesima, una pratica commerciale scorretta con una possibile falsa informazione", ha spiegato. Intanto Fedez, ospite di Francesca Fagnani, ha dichiarato che le colpe del cosiddetto pandoro gate non solamente della moglie: "Chiara poteva gestire meglio la situazione, tutti vedono la cattiva fede: io sono sicuro che non ci sia cattiva fede. Lei ha scelto di prendersi tutte le responsabilità. Poteva e doveva ...

Oggi venerdì 12 aprile in aula i giudici della Corte d'Assise stanno ascoltando Alessia Pifferi , la donna accusata di aver abbandonato per giorni la sua bambina di 16 mesi a casa da sola ... (fanpage)

Alessia Pifferi ha Parla to prima della requisitoria nel processo che la vede imputata per la morte della piccola Diana. "Non ho mai voluto fare del male a mia figlia, non ho mai voluto ammazzarla. ... (ilgiornale)

Inserendo l'aborto tra i suoi diritti fondamentali, il Parlamento europeo mostra come la libertà nelle scelte riproduttive sia un metro di giudizio per la libertà di una comunità: solo se le donne ... (fanpage)

Antonio Angelucci: "Sull'Agi mi muovo da imprenditore, non da politico. Ai giornalisti dico: non ho mai licenziato nessuno" - Il parlamentare di maggioranza e editore di Giornale, Libero e Tempo per la prima volta conferma i contatti con l'Eni per l'acquisizione della seconda ...huffingtonpost

I prigionieri dimenticati: i 650 mila soldati italiani detenuti dagli angloamericani - Esce il 12 aprile per Solferino «Giovinezza» di Giuliano Giubilei. Un romanzo ricorda, ricostruisce e racconta una pagina poco nota della Seconda guerra mondiale ...corriere

Alessia Pifferi in tribunale: «Non ho mai voluto ammazzare mia figlia, non era premeditato» - Alessia Pifferi in tribunale ha dichiarato di non aver mai avuto l'intenzione di uccidere sua figlia. L'avvocata dimostra la disabilità.lettera43