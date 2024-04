Non odio nessuna città La risposta di Lazza alle polemiche

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sui social circola un video diin cui il trapper intonerebbe un coro con la curva milanista rivolto ai tifosi romanisti presenti a San Siro durante Milan-Roma di Europa League: "Voi siete napoletani". Il rapper è coperto da un cappuccio scuro nel tentativo di rimanere anonimo e si trovava nella zona della Front Row Experience. Dopo la bufera social, però,è intervenuto direttamente sui social chiarendo il contenuto del coro che non avrebbe nulla di offensivo nei confronti dei tifosi partenopei. "Cari ricercatori del Male - scrivesu Instagram - Che sono un appassionato di calcio come la maggioranza degli italiani non è un segreto, che sono un tifoso del Milan come una parte (la più bella) di quegli appassionati non è certo un segreto! Ma da qui a costruire un caso su un semplice coro sulla perdita di tempo ...

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 31esima giornata di Serie A TIM 2023/24: Moviola Frosinone Bologna l’episodio chiave della Moviola del match tra Frosinone e Bologna , valido per ... (calcionews24)

Bicarbonato di sodio : Quando Non devi mai usarlo. Scopri il perché! Quando si tratta di pulizie domestiche, il Bicarbonato di sodio spesso trova un posto di rilievo tra i rimedi casalinghi più ... (donnaup)

Pedro Acosta si presenta carico ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del COTA – Circuit of the ... (oasport)

Alessia Pifferi: «Non ho mai pensato di fare del male a mia figlia, non è stata una cosa premeditata» - Durante il processo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, Alessia Pifferi ha fatto dichiarazioni spontanee. «Ero una bambina isolata, non avevo amici, avevo un insegnante di s ...vanityfair

LAZZA RISPONDE ALLE POLEMICHE PER IL CORO: "NON odio NAPOLI" - "Amare una squadra di calcio non potrà mai farmi odiare nessuna città del mio paese! E chi pensa il contrario ha mi ha il ...sportmediaset.mediaset

Milan-Roma, Lazza risponde alle polemiche: "Non odio nessuna città" - Amare una squadra di calcio non potrà mai farmi odiare nessuna città del mio Paese! E chi pensa il contrario mi sa ha il cervello un po' troppo confuso! Entrando nel dettaglio, i napoletani sanno bene ...iltempo