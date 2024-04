Non ho ucciso mia figlia La versione di Alessia Pifferi

(Di venerdì 12 aprile 2024)parla in tribunale della morte di suaDiana, la bambina di 18 mesi lasciata morire di stenti nel luglio 2022. La piccola era stata abbandonata in casa da sola per ben sei giorni.si trova in carcere ed è accusata di omicidio volontario aggravato ma continua a professarsi innocente. Le immagini dell'interrogatorio sono state mandate in onda durante la puntata di "Quarto Grado" del 12 aprile. "Non mi è mai passato per la mente di ammazzare mia" Le parole di#Quartogrado pic.twitter.com/4YOcm3xW84 — Quarto Grado (@QuartoGrado) April 12, 2024 "Vorrei ribadire davanti a tutta Italia - ha dettodavanti ai giudici - che io ...

"Non ho ammazzato mia figlia, non mi è passato nemmeno per la mente di ucciderla. Non è stata una cosa premeditata, mai pensavo che nella mia vita ho pensato che a Diana poteva succedere una cosa del ... (liberoquotidiano)

Un milione e mezzo per l'acquisto dei bidoni anti-orso, la Provincia: "Potenziamo e implementiamo la presenza dei cassonetti". Ecco la dislocazione - A comunicarlo è stata piazza Dante dopo la Giunta a Contà in val di Non. "Abbiamo deciso di stanziare queste risorse per potenziare e implementare la presenza dei cassonetti nei territori interessati ...ildolomiti

Blinken esorta l’Iran a non attaccare. Raid israeliani a Nuseirat e Tubas - I timori degli Stati Uniti circa l’attacco dell’Iran diretto a Israele è questione di giorni secondo l’intelligence Usa.quotidianpost

Alessia Pifferi, pm chiede l'ergastolo: "Bimba morta lentamente in modo atroce" - La madre in aula: "Non ho ucciso mia figlia Diana, non sono un mostro". Nuova documentazione medica su Pifferi entra nel processo: "Turbe psichiche e gravi ritardi cognitivi" già da bambina Condannare ...adnkronos