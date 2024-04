Non ho ucciso Diana | non è stata una cosa premeditata | le parole della Pifferi alla Corte d' Assise

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Non ho ammazzato mia figlia, non mi è passato nemmeno per la mente di ucciderla. Non èuna, mai pensavo che nella mia vita ho pensato che apoteva succedere unadel genere". Così Alessiain una dichiarazione spontanea di alcuni minuti resad'di Milano. L'istruttoria del processo èdichiarata conclusa e poi inizierà la requisitoria del pubblico ministero, Francesco De Tommasi. La 38enne è imputata per aver lasciato morire di stenti la figliadi quasi 18 mesi nel luglio 2022, abbandonandola da sola in casa per sei giorni.

Alessia Pifferi in aula: "Non ho ucciso mia figlia Diana, non sono un mostro" - Nuova documentazione medica su Pifferi entra nel processo: 'Turbe psichiche e gravi ritardi cognitivi' già da bambina ...adnkronos