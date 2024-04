Nomadi digitali | quelli che girano il mondo lavorando

(Di venerdì 12 aprile 2024) Oggi è il 13 aprile. Mancano 262 giorni alla fine dell’anno, 128 a Ferragosto e 260 a Natale. Ho citato queste due festività perché corrispondono alle ferie italiane per antonomasia. Quei giorni di vacanza a cui un lavoratore medio difficilmente rinuncia. Quelle date “rosse” da calendario a cui bisogna arrivare contando giorni e mesi per “staccare la spina”. Ma se si potesse lavorare restando in vacanza? Si stima che nel 2024 in Italia i lavoratori da remoto saranno 3,65 milioni. (Osservatorio Smart Working)cheilIl post pandemia ha provocato un boom di. L’avvento dello smart working e la sua messa a regime per molte aziende ha consentito a centinaia di nostri concittadini di sposare questa nuova, elettrizzante modalità ...

Cambiare vita e partire per un viaggio solo andata : un sogno per molti, a cui è facile applicare l’etichetta ’Impossibile’. E se non lo fosse? E se esistesse un percorso, una guida, una mappa? ... (quotidiano)

Dopo due anni arriva un decreto per agevolare l'arrivo in Italia di professionisti qualificati del settore digitale (wired)

In un mondo costantemente connesso, il nomadi smo digitale è una realtà che attrae sempre di più. Non si tratta però solo di vivere viaggiando, piuttosto di trovare l’equilibrio tra professione ... (ilgiorno)

Nomadi digitali, i requisiti del visto vanno allineati con il regime impatriati - Il nuovo visto per i Nomadi digitali diventa un’opzione particolarmente interessante per i lavoratori che potranno beneficiare del regime fiscale «impatriati» a seguito del trasferimento in Italia. Il ...ntplusfisco.ilsole24ore

Italia, la nuova frontiera per i Nomadi digitali: le regole per entrare - L’Italia dà il benvenuto ai Nomadi digitali. Scritte e pubblicate le regole per vivere e lavorare da remoto nel nostro “Bel Paese ...investireoggi