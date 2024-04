(Di venerdì 12 aprile 2024) Non è ancora unadi legge, ma si sa già che potrebbe arrivare dalla Segretaria di Stato all'Innovazione. Dal governo alcuni segnali di tensione: non tutti fra i Tory sono d'accordo con la possibile decisione. Inoltre metà dei genitori sarebbero d'accordo con la nuova norma.

Una svolta senza precedenti è arrivata in un piccolo villaggio della Francia: i più giovani però non sono d’accordo La Francia è avanti: da poco è stata approvata una nuova legge a suo modo ... (notizie)

Niente smartphone se hai meno di 16 anni: come funziona la proposta del Regno Unito - In futuro, potrebbero anche ottenere finalmente il primo smartphone. O almeno, se la proposta iniziale dovesse diventare un vero disegno di legge e, alla fine, una norma. Per adesso non c'è nulla di ...fanpage

Oppo e OnePlus integrano i modelli AI di Google Gemini nei propri smartphone - Oppo e OnePlus hanno annunciato una collaborazione con Google Cloud per integrare i potenti modelli Gemini di Google nei loro smartphone. Questa partnership mira a rivoluzionare il modo in cui gli ...techprincess

SVENDITA Xiaomi in corso su Ebay: costa Niente, non ci potrai credere - Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro offre immagini e video ultra nitidi in 4K con la sua fotocamera da 200 MP, rendendo il prossimo blockbuster a portata di mano. Il display AMOLED da 6,67offre colori ...webnews