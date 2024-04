Niente Atp di Monaco per Berrettini | vuole allenarsi per Madrid e Roma

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 aprile 2024) Matteoha deciso di rinunciare al torneo Atp 250 didi Baviera, in programma la prossima settimana. Aveva ricevuto la wild-card, ma si è cancellato dagli iscritti Nessun infortunio; il tennistano ha deciso di dedicarsi agli allenamenti in vista del Masters die gli Internazionali d’Italia.sui social: «Sto bene, ma era doveroso allenarmi di più» Nelle storie Instagram ha scritto: «Dopo il risultato di Monte Carlo ero molto felice e desideroso di tornare in campo a. Tuttavia, il mio team ha ritenuto che sia meglio per la stagione fare un altro breve blocco di allenamenti in vista dei tornei di. Sono in buona salute e mi sento bene, non vedo l’ora di tornare in campo a. ...