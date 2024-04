Nervi tesi in Rai per il caso Amadeus Il comunicato

(Di venerdì 12 aprile 2024)- Soliti Ignoti Non sono bastate le parole di Roberto Sergio all’Adnkoros. Ora la Rai diffonde unsul, segno che la situazione è critica: “In merito alle numerose ricostruzioni apparse in questi giorni sui media e relative all’eventualità della conclusione del rapporto tra il Servizio Pubblico e, Rai ribadisce che si tratta di interpretazioni dei fatti tanto false quanto dannose per l’azienda. Ricostruzioni che appaiono tanto più fantasiose quando fanno riferimento a presunte pressioni che Rai avrebbe esercitato nei confronti diche invece – come da lui stesso più volte ripetuto anche durante l’ultimo Festival di Sanremo – ha sempre goduto, nelle proprie scelte, della massima autonomia e libertà, che gli sono state riconosciute ...

