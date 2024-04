Nella centrale sommersa Trovati altri tre corpi | Hanno ferite sulla schiena | gli operai fuggivano dal crollo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) dall’inviata Nicoletta Tempera CAMUGNANO (Bologna) Alle 11 i sommozzatori dei vigili del fuocoindividuato il corpo di Adriano Scandellari. Il primo dei 4 tecnici dispersi dopo l’esplosione dellaEnel Green Power di Suviana era intrappolato sotto le macerie del nono piano interrato del sito. Un braccio gli copriva il viso, come a difendersi da qualcosa. Erastessa posizione in cui, circa un’ora dopo, è stato trovato e recuperato il cadavere di Paolo Casiraghi. In serata, poi, nell’altra ala del nono piano ispezionata dai pompieri, è stato trovato anche Alessandro D’Andrea. L’acqua ha iniziato ieri a restituire idei lavoratori uccisitragedia, dopo giorni senza sosta per i soccorritori: "È come lavorare in un palazzo crollato sott’acqua", dicono. I primi due dispersi ...