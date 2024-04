Nel telefono di Michela Giraud | “Sono pazza dei Bnkr44 ma mi vedono come una zia”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 12 aprile 2024) Fanpage.it ha spiato neldi, attrice e comica, regista di "Flaminia", dall'11 aprile al cinema. I suoi artisti preferiti? "Ho i gusti musicali di una criminale". Ammette di avere un debole per Noah Centineo e per i: "Li adoro, sono la fusione tra i Take That e i Gemelli Diversi".