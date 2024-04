Natalità | Roccella | “Grande incentivo per investimento potrebbe arrivare da Ue”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – “Unper l?nelle politiche per ladall?Unione Europea. L?Italia intende portare nella nuova Commissione e nel nuovo Parlamento il tema della demografia come una priorità del prossimo quinquennio”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, lae le Pari Opportunità Eugeniaaprendo i lavoro del convegno, da lei organizzato, ‘Per un’Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro’ in corso a Roma. “Come già fatto sulla transizione green e digitale, anche l?nella transizione demografica, ossia nel passaggio da un rigido inverno ad una almeno timida primavera di nuove nascite, passa attraverso l?audacia e il senso di ...

Famiglia, Mattarella: "Carta richiede sostegno, aiutare giovani coppie per favorire natalità": Il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica alla ministra per Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, in occasione della conferenza dal titolo 'Per un'Europa giovane: transizione demografica, ambiente, futuro' "Il futuro del Paese si misura sulla ...