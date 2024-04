Napoli | volantini delle curve contro De Laurentiis | “Eri simpatico in motorino”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ledel Maradona attaccano Decon manifesti sarcastici: “Eriquando scappavi in, ora il tuo ego ha portato solo buffonate”.si risveglia tappezzata di manifesti al vetrioloil presidente Aurelio De. Un’iniziativa firmata dalla Curva A e Curva B dello stadio Maradona che, non lesinando ironia e sarcasmo, criticano aspramente il numero uno del club azzurro. “Eriquando scappavi inma adesso ti è scappato di mano il tuo filmino“, recita uno dei testi che gioca sull’immagine di Deindurante il suo viaggio in Arabia e il riferimento al film sul terzo scudetto deldi prossima uscita. Un ...

