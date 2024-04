Napoli tifa Roma e Atalanta | se vincono l’Europa League | in Champions si va anche col sesto posto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 aprile 2024) Di sponda, conviene alconvienere per. Perché – molto sinteticamente – se una delle due dovesse vinceree arrivare quinta in campionato, i posti inriservati alla Serie A diventerebbero addirittura sei. Per chi fa la corsa alla qualificazione da dietro è un’occasione quasi irripetibile di mettere le mani sul forziere europeo. E dunque: come spiega bene Marca, con il nuovo format laavrà due posti in più, che saranno assegnati alle due Federazioni che avranno ottenuto il miglior ranking per Paesi in questa stagione. E i risultati dimettono l’Italia in pole position, con un distacco quasi impossibile da colmare. Ma non è finita qui, spiega ...