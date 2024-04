(Di venerdì 12 aprile 2024) Da tempo ci si chiede quale potrà mai essere il futuro di Victor. Negli ultimi giorni c’è stato un forte dibattito su di lui e sulla possibilità di trasferimento al Paris Saint-Germain durante l’estate. Sebbene in Italia si parli di un imminente trasferimento, in Francia si nega categoricamente questa ipotesi. Secondo quanto riportato da L'articolo

Napoli, sfuma l’idea Psg per Osimhen: non è nelle priorità dei francesi - Dalla Francia arrivano importanti novità per Victor Osimhen. Per il Psg l'attaccante del Napoli non è più una priorità ...dailynews24

Napoli, tesoretto da 200 milioni: assalto all’Atalanta per Koopmeiners, Hien e Scalvini - Il Napoli avrà a disposizione un budget da oltre 200 milioni per il mercato estivo. Nel mirino Koopmeiners e Scalvini dell'Atalanta.napolipiu

Il Mattino - La Juve "molla" Conte Bianconeri decisi su Thiago Motta - La Juventus, molto probabilmente, non andrà su Antonio Conte per la panchina in vista della prossima stagione. Come riportato da "Il Mattino", i bianconeri avrebbero ormai deciso ...tuttojuve