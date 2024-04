Napoli | sfuma l’idea Psg per Osimhen | non è nelle priorità dei francesi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Da tempo ci si chiede quale potrà mai essere il futuro di Victor. Negli ultimi giorni c’è stato un forte dibattito su di lui e sulla possibilità di trasferimento al Paris Saint-Germain durante l’estate. Sebbene in Italia si parli di un imminente trasferimento, in Francia si nega categoricamente questa ipotesi. Secondo quanto riportato da L'articolo

Napoli, la spinta del Maradona contro il Frosinone - Solo per la maglia. Solo per l’identità e per quel senso di appartenenza che Napoli ha sempre avuto e che non è mai venuto meno. Neppure nel paradosso di una stagione in cui ...ilmattino

Mercato, il budget del Napoli per la prossima sessione estiva - La lista degli acquisti è lunghissima, anche perché sono in tanti a offrirsi al Napoli: per esempio, l’Udinese è certa che gli azzurri torneranno alla carica per Perez, il difensore sfumato a gennaio ...ilnapolionline

Fondi Coesione, Mastella: “No al ping-pong nelle aule di giustizia, serve dialogo triangolare Governo-Regione-Sindaci” - “Il Consiglio di Stato, sui Fondi Coesione, ha accolto il ricorso del ministro Raffaele Fitto e sospeso gli effetti dell’ordinanza del Tar Campania. Ritengo che questo ping-pong tra istituzioni e trib ...ntr24.tv