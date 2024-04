Napoli | Padovano | “Per la prossima stagione…”

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’ex calciatore (anche) die Juventus, Michele, è intervenuto a ‘1 Station Radio’. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Quanto è importante, in chiave qualificazione europea per il, portare a casa un successo contro il Frosinone? “Credo che sia fondamentale. Dopo una stagione poco piacevole, credo che almeno questo finale di stagione debba farci vedere la qualità dei giocatori. È fondamentale puntare ad un posto in Europa, che è obbligatorio. Per il prossimo anno vanno fatte le cose per bene, affidando le chiavi della squadra a chi possa guidarla verso il ritorno su grandi palcoscenici”. Ilinteressato a Soulè? Soulè sarebbe il giocatore giusto per gli azzurri? “E’ un giocatore forte, di prospettiva. Non so se sia nei piani del ...

Michele Padovano , doppio ex di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano ‘Il Mattino’. Di seguito alcune sue parole: “Sono rimasto colpito dal campionato del Napoli . In ... (terzotemponapoli)

IL DOPPIO EX - Palanca: "Il Napoli della ripresa di Monza ha qualche possibilità di arrivare in Champions, col Frosinone partita difficile" - “Se il Napoli gioca come nella ripresa col Monza può avere alcune aspettative per l’impresa di arrivare in Champions, ma non dipende solo dagli azzurri. Non si può fare una corsa solo con una squadra, ...napolimagazine

L'ANALISI - Padovano: "Conte è tra i migliori al mondo ed è attirato da piazze come Napoli e Roma" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Padovano, direttore sportivo ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Juventus. Quanto è importante, in ...napolimagazine

Giovani trasfertisti e anziani esperti, le storie delle vittime - il Padovano Adriano Scandellari. In serata, poi, è stato individuato il corpo di Alessandro D'Andrea, 37enne originario del Pisano. Si cerca ancora Vincenzo Garzillo, 68 anni di Napoli. La quarta ...ansa