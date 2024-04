Napoli | nuova contestazione contro De Laurentiis Ma la rivoluzione prosegue

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – La Pax Augustea nel capoluogo campano è finita ormai da tempo e lo si è capito dal clima non esattamente amichevole che ultimamente si respira a Fuorigrotta. Nel mirino gli eroi dello scudetto, che però si sono in parte riscattati con il bel poker di Monza, ma anche e soprattutto il gran capo supremo del vapore Aurelio De, che proprio un anno fa, di questi tempi, firmava a mezzo social l'armistizio con la parte più calda del tifo azzurro, quegli ultras appena poco tempo prima apostrofati con i peggiori epiteti possibili. Oggi la situazione si è ribaltata, con la fetta calda, anzi, caldissima dei supporter che fa sentire la propria voce tramite l'apposizione di volantini non proprio lusinghieri nei confronti del presidente del, che intanto comincia a pianificare un futuro delicatissimo e senza ...