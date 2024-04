Napoli | Ngonge | «Voglio essere come Neymar | ma amo la Premier»

(Di venerdì 12 aprile 2024) Le parole di Cyril, attaccante del, sui suoi obiettivi con la maglia del club azzurro. I dettagli Cyrilsi è raccontato ai canali ufficiali del– «Le mie prime impressioni sono state ottime. Il primo gol era arrivato contro la mia ex squadra, poi me l’hanno tolto. Sentire i tifosi urlare il mio nome

Cyril Ngonge , attaccante belga del Napoli, ha parlato delle sue prime emozioni in azzurro svelando di ispirarsi al fuoriclasse brasiliano Neymar. Ultime notizie calcio Napoli – Cyril Ngonge si è ... (napolipiu)

Napoli, volantini delle curve contro De Laurentiis: “Eri simpatico in motorino” - Le curve del Maradona attaccano De Laurentiis con manifesti sarcastici: "Eri simpatico quando scappavi in motorino, ora...".napolipiu

Francini: "Questa squadra ha bisogno di un allenatore che li tiene sempre sul pezzo" - Giovanni Francini, ex difensore del Napoli di Maradona, è intervenuto nel corso di 'Delietta gol', trasmissione in onda su Prima Tv ...tuttonapoli

TMW – Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: torna titolare Politano - Il Napoli, dopo aver battuto in rimonta il Monza e ritrovato il (i) gol, è pronto ad ospitare la formazione ciociara ma dovrà fare a meno di Ngonge (squalificato) e di Olivera, out per un infortunio ...mondonapoli