Napoli | manifesti dei tifosi a De Laurentiis | “Rispetto”

"Eri simpatico quando scappavi in motorino ma adesso ti è scappato di mano il tuo filmino". Inizia così un manifesto dei tifosi del Napoli, firmato da Curva A e Curva B dello stadio Maradona, che ironizza e attacca il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis prendendo spunto anche dal film sullo scudetto nelle sale dal 4 maggio prossimo. Il manifesto stanotte è apparso in tutta la città, ce ne sono moltissimi nel centro di Napoli attirando l'attenzione di tutti coloro che andavano al lavoro."Dopo un anno sì da incorniciare – si legge – e dal quale ripartire, il tuo ego smisurato ha portato a sminuire un ambiente intero, un popolo che dalla fine dell'estate osserva e ascolta solamente pagliacciate, nessuna programmazione, solo buffonate! Il Napoli è tuo, si sa, ma non

