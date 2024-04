Napoli-Frosinone | parla l’altro doppio ex Massimo Palanca

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’ex giocatore di(ha legato la sua carriera soprattutto al Catanzaro), è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Se ilgioca come nella ripresa col Monza può avere alcune aspettative per l’impresa di arrivare in Champions, ma non dipende solo dagli azzurri. Non si può fare una corsa solo con una squadra, ce ne sono tante in lizza e più avanti della squadra partenopea e questo complica le cose. Quella di domenica tra azzurri esarà una partita molto difficile per entrambe”. I ‘due’visti con il Monza e Kvara “Non si sa chevedremo, la squadra non ha avuto un modo lineare di giocare e non ha mai avuto ...

