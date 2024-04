Napoli | finiti i lavori al Beverello | ma mancano elettrictà e impianti

Il Fatto Quotidiano, con Vincenzo Iurillo e Vincenzo Bisbiglia, scrive dell’audizione di De Laurentiis in Procura a Roma nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze fittizie, l’ipotesi di reato è ... (ilnapolista)

Per l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, Toronto non rappresenta un’esperienza professionale da ricordare, almeno per il momento. L’attaccante aveva ripreso a segnare nelle ultime giornate ... (dailynews24)