Napoli | D’Agostino | “De Laurentiis…E su Conte…”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ha parlato anche delGaetano, allenatore ed ex calciatore, a 1 Station Radio. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Che peso ha-Frosinone per la rincorsa all’Europa? “Sono tre punti fondamentali anche considerando quante gare mancano alla fine. Ildeve garantire continuità, sia di prestazione che di risultato. Devo dire che mi è rimasto l’amaro in bocca… È la squadra più forte del campionato, dopo l’Inter. Da simpatizzante degli azzurri, spero che le partite che mancano possano concludersi bene, ambendo ad una qualificazione in Europa”. Non solo il: la Roma a San Siro… Quanto carattere ha dimostrato la Roma a San Siro? “Oltre il carattere, De Rossi ha fatto una gara tatticamente perfetta. Poi c’è la personalità di ...