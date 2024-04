(Di venerdì 12 aprile 2024) La corsa delper un posto in Europa prosegue nel weekend con la sfida al. Ritrovata la vittoria in quel di Monza, gli uomini...

Di Francesco tecnico del Frosinone ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Napoli L'articolo Di Francesco in conferenza : “Contro il Napoli servono equilibrio e coraggio ... (forzazzurri)

Un manifesto che racchiude tutta la delusione per una stagione fin qui da dimenticare NAPOLI - Non risparmia nessuno il volantino di Curva A e B uscito in mattinata. Il comunicato dei Tifosi ... (ilgiornaleditalia)

Napoli, contro il Frosinone punti decisivi per l’Europa: Calzona punta ancora su Osimhen - La corsa del Napoli per un posto in Europa prosegue nel weekend con la sfida al Frosinone. Ritrovata la vittoria in quel di Monza, gli uomini di Calzona vogliono.calciomercato

Sassuolo, Doig esalta Politano: “Ha doti importanti, uno dei clienti più difficili da sfidare in Serie A” - Il terzino scozzese Josh Doig è uno dei più grandi talenti presenti in Serie A. L'esterno ha parlato ai microfoni di TNT Sport ed ha trattato di tanti ...iamnaples

Frosinone, Di Francesco: "A Napoli con coraggio per portare via punti preziosi" - Eusebio Di Francesco in conferenza stampa carica l'ambiente del Frosinone, consapevole della difficoltà di affrontare il Napoli in campionato.areanapoli