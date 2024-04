(Di venerdì 12 aprile 2024)sta attraversando una fase difficile, di certo non la sua migliore, con evidenti difficoltà difensive. L’uscita di Kim dal club non è stata adeguatamente compensata, lasciando un vuoto significativodifesa, motivo per il quale il club è ancora alla ricerca dell’uomo giusto da pizzare. Nonostante ciò, sembra che il destino di L'articolo

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela come l’interessamento del Barcellona per Kvara non abbia scomposto l’attaccante azzurro, il quale ha espresso la sua volontà di restare in ... (dailynews24)

Napoli, contratto in scadenza per Juan Jesus fino al 2025: lo vedremo anche nella prossima stagione - Juan Jesus ha il contratto in scadenza nel 2025 ma con ogni probabilità lo vedremo in azzurro anche nella prossima stagione ...dailynews24

Osimhen-PSG, i francesi chiedono lo sconto e propongono 4 giocatori al Napoli: i nomi - Calciomercato Napoli, possibile asse col Paris Saint-Germain in estate nell’operazione per Victor Osimhen. Il nigeriano potrebbe approdare sotto la Torre Eiffel, ma la società transalpina potrebbe off ...msn

Amianto, plastica e cemento: scarichi illeciti in 13mila metri quadri di terreni a Giugliano - La guardia di finanza ha sequestrato un'azienda e i suoi terreni (13mila metri quadri), oltre che altri quattro mezzi pesanti riconducibili a altrettante imprese, secondo gli inquirenti utilizzati per ...napolitoday