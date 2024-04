Napoli | con il numero 9 anche se ancora per poco…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 aprile 2024) Victor Osimhen e (il): di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “Un patto con la città, quello dell’attaccante delVictor Osimhen, primache con lo spogliatoio. Osimhen lo deve ai napoletani, che lo hanno travolto d’amore in questi quattro anni in Campania, trattandolo come mai prima gli era accaduto in carriera. Lo deve ai compagni, grazie ai quali ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni da bambino, vincendo il Pallone d’oro africano”. Victor e (il)“Victor si sente responsabile del destino del, che vuolesognare un’impronosticabile qualificazione in Champions. Osimhen è pronto a rindossare la maschera del supereroe per saldare il debito d’amore con la città: vuol lasciare il ...