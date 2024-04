Napoli | buone notizie da Calzona | Politano torna a disposizione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Mattinata di allenamento per ilall’SSCN Konami Training Center in vista del match contro il Frosinone.ha lavorato in gruppo, personalizzato per Olivera. Arrivanoper Francescodal report dell’allenamento odierno del. Gli azzurri si sono ritrovati questa mattina all’SSCN Konami Training Center per preparare la sfida contro il Frosinone, in programma domenica alle 12:30 allo Stadio Maradona per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto la consueta sessione di attivazione iniziale con torello, per poi passare al lavoro tecnico-tattico e chiudere con una partitina a campo ridotto. A far sorridere il tecnico partenopeo è stato il rientro in gruppo di Matteo. L’esterno offensivo italiano ha infatti lavorato ...