Musica a scuola | progetti innovativi e internazionali per la programmazione dell’anno scolastico 2024-25

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 12 aprile 2024) Questo è il momento più opportuno per iniziare a programmare il nuovo anno! Portadi valore ae coinvolgi gli studenti stando sempre al passo con le innovazioni in campo didattico per lainsieme a Trinity College London, Ente Certificatore Internazionale ed Educational Provider. Scopri alla presentazione online gratuita il 18 L'articolo .