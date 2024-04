Musafa | Barry Jenkins | Una delle decisioni migliori della mia vita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il regista di Moonlight ha confessato di essere entusiasta per aver deciso di lavorare al prequel de Il re leone. Walt Disney Pictures ha presentato al CinemaCon di Las Vegas il prequel del remake de Il re leone, dal titolo Mufasa: the Lion King, diretto da. Il regista era presente all'evento in Nevada e ha introdotto al pubblico il film. "È stata unamia" ha esordito, che ha dichiarato come Mufasa sia un film molto personale per lui, che ha visto il Classico animato più di 200 volte mentre faceva il babysitter ai suoi nipoti quando erano piccoli. La sceneggiatura del film gli ha ricordato cosa fanno i giovani con le loro …