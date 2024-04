Mps | via libera al bilancio | primo dividendo dopo 13 anni Autogol del Mef | niente tassa sugli extraprofitti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 12 aprile 2024) Svolta per i conti di Mps, per la prima volta13i soci del gruppo incasseranno un, gli azionisti hanno dato il viaal2023. Ma un ruolo fondamentale in questa operazione lo ha avuto il socio di peso di Montepaschi: il Mef. La decisione presa dal Tesoro - si legge su Il Sole 24 Ore - ha del paradossale, viaalla proposta del Cda di non pagare laintrodotta dal Governo stesso con il Decreto Asset. Scelta, questa, in linea con quanto concesso dalla legge, che permette di destinare a riserve non distribuibili 309 milioni di euro circa, ovvero lo 0,26% delle esposizioni al rischio della banca. Ma in palese contraddizione con quanto invece l’Esecutivo stesso auspicava, ...