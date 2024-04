MotoGP | risultati e classifica prequalifiche GP Americhe

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Latorna in pista sul circuito di Austin, negli stati uniti, per ildel Gran Premio delle. I primi dieciti hanno ottenuto l’accesso diretto al Q2, con Jorge Martin primo seguito da Maverick Vinales e Marc Marquez. Completano la Top 5 Francesco Bagnaia e Pedro Acosta. Accedono al Q2 anche Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. Top 10 anche per Marco Bezzecchi, che chiude la zona di qualificazione diretta. Passeranno per il Q1 gli ultimi dodiciti. Martin J. (Prima Pramac Racing) Vinales M. (Aprilia Racing) Marquez M. (Gresini Racing) Bagnaia F. (Ducati Lenovo Team) Acosta P. (Red Bull GASGAS Tech3) Espargaro A. (Aprilia Racing) Morbidelli F. (Prima Pramac Racing) Bastianini E. (Ducati Lenovo ...