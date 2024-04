MotoGP | risultati e classifica pre-qualifiche GP Americhe 2024 | Francesco Bagnaia quarto dietro a tre spagnoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il Motomondialeha visto scattare oggi, venerdì 12 aprile, il fine settimana del GP delle, con le pre-che si sono disputate sul Circuit Of The Americas, ad Austin, in Texas (Stati Uniti), valide per la terza tappa del calendario di. Di seguito il quadro complessivo di tutti i tempi della classe regina, con la sessione come al solito della durata di 60?. Davanti a tutti tre, con Jorge Martin primo in 2’01?297, Maverick Viñales secondo a 0?076, e Marc Marquez terzo a 0?409. Si registra la quarta piazza per l’azzurro, staccato di 0?411, mentre si piazzano dal settimo al decimo posto Franco Morbidelli a 0?706, Enea Bastianini a 0?747, Fabio Di Giannantonio a 0?847, e Marco Bezzecchi a 0?961. Luca Marini è 21° a ...