MotoGP | prove libere GP Americhe oggi in tv | orari | programma e come seguirle in diretta

(Di venerdì 12 aprile 2024) Lasbarca oltreoceano per il Gran Premio delle, terzo appuntamento del motomondiale 2024, dopo tre settimane di stop. Il fine settimana avrà luogo sul Circuito delle, in Texas, che ospita lacon continuità dal 2013. Lo scorso anno, è Stato Francesco Bagnaia ad aggiudicarsi la vittoria della sprint, mentre il Gran Premio domenicale ha visto il trionfo di Alex Rins. In questo weekend è attesa l’accensione della lotta al titolo, con Jorge Martin al momento leader con 60 punti, seguito da Brad Binder e da Enea Bastianini. Si scenderà in pista per la prima volta nella giornata di venerdì 12 aprile, con la prima sessione diprevista per le 17:40 italiane. Successivamente, i ventidue piloti torneranno sull’asfalto per il pre-qualifiche, con il ...