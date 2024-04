Moto3 | David Alonso centra il miglior tempo anche nella P1 del GP delle Americhe | Nepa e Bertelle in top14

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024), dopo aver messo a segno ilnelle prove libere del mattino, chiude in vettala seconda sessione di prove libere del Gran Premio, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024, Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas, di Austin (Texas) illo ha nuovamente fissato il colombiano del team CF Moto Aspar in 2:15.173 con 157 millesimi di vantaggio sullo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), mentre è terzo il suo connazionale Angel Piqueras (Honda Leopard) a 317. Quarto un altro spagnolo Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 394 millesimi, quinto l’ennesimo iberico, Ivan Ortolà (KTM MT), a 433, mentre è sesto l’australiano Joel Kelso (KTM BOE) a 594. Settima ...