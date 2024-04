Moto2 | risultati e classifica prove libere 2 GP Americhe

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sul circuito di Austin, in Texas, va in scena la seconda sessione didi. Il motomondiale è giunto oltreoceano per disputare il terzo appuntamento della stagione 2024. Nelle2, andate in scena nella serata italiana del 12 aprile, Aldeguer segna il tempo più veloce, seguito da Garci e poi da Foggia. Completano la top 5 Ramirez e Dixon. Aldeguer F. (SpeedUp Racing) Garcia S. (MT Helmets MSI) Foggia D. (Italtrans Racing Team Kalex) Ramirez M. (Onlyfans American Racing Team) Dixon J. (Gasgas Aspar Team) Baltus B. (Fieten Olie Racing GP) Vietti C. (Red Bull KTM Ajo) Lopez A. (SpeedUp Racing) Ogura A. (MT Helmets MSI) Canet A. (Fantic Motor) Alcoba J. (Correos Prepago Yamaha Vr46 Team) Salac F. (ELF Marc VDS Racing Team) Bendsneyder B. (Pertamina Mandalika SAG Team) Roberts J. ...